De politie heeft na onderzoek een 29-jarige vrouw aangehouden die ervan wordt verdacht te zijn weggereden na een verkeersongeval op de Wildbaan in Etten-Leur. Het ongeval vond vrijdagochtend plaats.

Naast het verlaten van een ongeval wordt de vrouw verdacht van rijden zonder rijbewijs en het opgeven van een valse identiteit.

Agenten kwamen vrijdagochtend op een melding van een ongeval op de Wildbaan af, waar ze een auto zonder bestuurder aantroffen. Volgens een betrokkene was de bestuurder, de 29-jarige vrouw, naar huis gelopen.

Toen de agenten bij de woning van de verdachte even verderop in Etten-Leur aankwamen, troffen ze daar een vrouw aan die in eerste instantie een valse identiteit opgaf. Ze toonde daarbij ook het rijbewijs van iemand anders.

De agenten ontdekten dat het de vrouw was die van het ongeluk was weggereden en hielden haar aan. Ze heeft een verklaring afgelegd en is in de loop van de middag weer in vrijheid gesteld. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt.