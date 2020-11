De werkzaamheden rondom het plaatsen van windschermen langs de brug over het Hollands Diep voor de hogesnelheidslijn tussen Breda en Rotterdam zijn afgerond. Sinds 7 november is ProRail bezig met het plaatsen van de schermen, zodat het treinverkeer minder gevoelig wordt voor harde wind.

Het bedrijf laat zaterdagochtend weten dat de schermen zijn geplaatst, maar dat het nog tot donderdag bezig zal zijn met het uitvoeren van restwerkzaamheden. In totaal bedragen de kosten van het project 60 miljoen euro. Die kosten worden betaald door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

"Tot nu toe lieten we bij windkracht 5 tot 6 of hoger het treinverkeer langzaam rijden of soms zelfs stilleggen", laat ProRail op de website weten. "Met de windschermen is dat voor de brug niet meer nodig. Bij windkracht 7 tot 8 kunnen we dan treinen op normale snelheid over de HSL laten rijden."

Over een afstand van bijna 3 kilometer zijn ruim 1.500 panelen geplaatst. Voor de werkzaamheden waren 24 uur per dag 25 tot 40 mensen op de brug aan het werk. De materialen werden per werktrein en vrachtwagen aangeleverd en afgevoerd. Tijdens de werkzaamheden leidden begeleidende boten de schepen veilig onder de brug door.