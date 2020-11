Een hoogbejaarde vrouw is maandagavond overvallen in haar woning aan de Klaroenring in Etten-Leur. De twee daders zijn na de overval gevlucht.

Het incident vond rond 18.00 uur plaats. Het slachtoffer raakte niet gewond. Het is onbekend of en wat de daders hebben buitgemaakt.

De verdachten zijn twee jonge witte mannen van tussen de achttien en twintig jaar. Ze waren waarschijnlijk gewapend en vluchtten te voet.