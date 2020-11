De politie heeft zaterdagavond een hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Emmastraat in Sint Willebrord. Een 28-jarige man uit Rucphen is aangehouden.

De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor door anonieme tips. De rolluiken van het pand waren dicht. Ook reageerde niemand op het roepen van agenten.

Toch hadden agenten het vermoeden dat er een of meerdere personen in het pand aanwezig waren. Via een niet afgesloten achterdeur betraden de agenten de woning. Daar werd de verdachte aangetroffen. In een van de ruimtes in de woning bleek een een kwekerij met 239 planten te zitten.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. De kwekerij is ontmanteld. De bewoner van het pand, die niet aanwezig was in de woning, zal op een later moment door de politie gehoord worden.