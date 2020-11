De politie heeft zaterdag op diverse plekken in Etten-Leur snelheidscontroles uitgevoerd. Tien automobilisten werden bekeurd voor te hard rijden.

Agenten voerden snelheidscontroles uit op onder meer de Rijsdijk, Concordialaan en Bredaseweg.

Alle tien bestuurders die een boete krijgen, reden harder dan 73 kilometer per uur. De hoogste snelheid werd gemeten op de Bredaseweg. Daar reed een automobilist 97 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan.