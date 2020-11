De politie heeft zaterdag een inbreker op heterdaad betrapt in de Brugstraat in Roosendaal. Dat meldt een wijkagent op Twitter. De inbreker is aangehouden.

De identiteit van de inbreker is niet bekendgemaakt. Het is eveneens onbekend wat de verdachte heeft buitgemaakt of buit wilde maken.

De recherche doet onderzoek naar de zaak.