Een auto aan de Herenweg in Bergen op Zoom is in de nacht van donderdag op vrijdag verwoest. De brandweer is ter plaatse gekomen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Iets voor middernacht hoorden omwonenden een explosie, waarna de auto volledig in brand stond. De brandweer is met spoed ter plaatse gekomen en heeft het voertuig geblust.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand en gaat in eerste instantie uit van een vuurwerkbom.