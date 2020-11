De Stichting Nationaal Jeugdontbijt (SNJO) kan niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen, waardoor het jeugdontbijt voor 42 Roosendaalse kinderen kort in gevaar is gekomen. De gemeente Roosendaal heeft een pilot lopen bij de stichting, waardoor kinderen in armoede toch een gezond ontbijt ontvangen.

"Direct na de melding hebben we contact opgenomen met de supermarkt die de jeugdontbijtjes verzorgt in Roosendaal", aldus wethouder Klaar Koenraad. "We hebben de supermarkt verzekerd dat de gemeente garant staat voor de betaling van de facturen die de supermarkt tot voor kort aan SNJO verzond. Daarmee blijven in ieder geval de kinderen hun ontbijtjes ontvangen. Dat is onze eerste prioriteit."

De gemeente Roosendaal is dit voorjaar gestart met de pilot Jeugdontbijt. Bij deze proef krijgen Roosendaalse kinderen waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben, dagelijks thuis een gezond ontbijt aangeboden. De Stichting Nationaal Jeugdontbijt voerde namens de gemeente deze proef uit. SNJO kocht in bij een plaatselijke supermarkt en regelde de verdere afhandeling.

De stichting kan echter niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen, ondanks het feit dat de gemeente bijna 20.000 euro heeft voorgefinancierd. Tot aan de melding van 9 november dat zij niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft de stichting 3.943,40 euro betaald aan de plaatselijke supermarkt. Daarmee is er een schadepost ontstaan van 15.976,49 euro.

De gemeente Roosendaal bekijkt samen met andere gemeenten hoe het zover heeft kunnen komen en of eventuele verdere juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen de stichting.

"Ondertussen wordt een nieuwe werkwijze voor het jeugdontbijt bedacht, waarbij continuïteit van de huidige leveringen en betrokkenheid vanuit de samenleving voorop zullen staan. Die werkwijze moet in het begin van het nieuwe jaar operationeel zijn."