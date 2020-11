De gemeente Moerdijk krijgt de komende twintig jaar in totaal 8.476 nieuwe en duurzame straatlantaarns. De huidige straatlantaarns op die manier geleidelijk vervangen.

De gemeente is vorige week gestart met het vervangen van de openbare verlichting. De nieuwe lampen geven ledlicht, een stuk zuiniger dan de traditionele gloeilampen die 35 tot 50 keer langer meegaan. Daarnaast worden er in de loop van de tijd zogenoemde 'slimme' lichtmasten geplaatst.



De verlichting van deze masten dimt vanzelf, is op afstand in te stellen en er zijn eventueel ook metingen mee te doen, voor bijvoorbeeld fijnstof, geluid of verkeerstellingen.

Wethouder Jack van Dorst, die de eerste lamp verving, is erg enthousiast. "De lichtopbrengst van ledlampen is groter en daarmee zijn ze veiliger. En ze gaan langer mee. Daarnaast bieden de masten de mogelijkheid voor allerhande metingen in de omgeving. Dat levert efficiëntie op." Ook zijn de nieuwe masten financieel op lange termijn voordeliger.

Straten met de oudste verlichting worden als eerst aangepakt. De eerste zeshonderd lampen en honderd masten moeten dit jaar nog worden vervangen.