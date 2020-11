Hulpdiensten zijn donderdagmiddag massaal uitgerukt voor een bedrijfsongeval op een bouwplaats aan de Stationsstraat in Bergen op Zoom. Een bouwvakker was daar van een grote hoogte gevallen.

Het ongeval vond rond 14.00 uur plaats. Er kwamen direct meerdere brandweervoertuigen en ambulances naar de plaats van het ongeval. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen. Het ambulanceteam heeft het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam.

Over de ernst van het letsel is op dit moment nog niets bekend.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren kan de politie op dit moment nog niet zeggen.