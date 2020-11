De gemeente Woensdrecht gaat nauwer samenwerken met Meld Misdaad Anoniem. Waar de gemeente voorheen anonieme meldingen over misstanden via de politie kreeg, ontvangen handhavers deze voortaan rechtstreeks.

Burgemeester Steven Adriaansen heeft daarvoor een overeenkomst ondertekend met Meld Misdaad Anoniem. Volgens hem vergroot dit de informatiepositie van de gemeente.

"Het verlaagt de drempel", stelt Adriaansen. "Wij willen dat inwoners weten waar ze signalen van crimineel gedrag kunnen melden en dat ze dit ook meer gaan doen. We zien straks harde en zachte gegevens en onderbuikgevoelens, die vaak blijken te kloppen." De burgemeester roept op om mogelijk verdachte zaken zoveel mogelijk te melden.

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar mensen, zonder hun gegevens bekend te maken, ernstige zaken die niet (lijken te) kloppen kunnen doorgeven. Je kunt contact opnemen als er sprake is van bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, mishandeling, overvallen of wapen- en mensenhandel.

Het meldpunt is geen onderdeel van de politie. Alleen ambtenaren van de afdeling openbare orde en veiligheid, zoals handhavers, mogen deze meldingen inzien vanwege de vertrouwelijkheid.