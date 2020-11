De N394 tussen Rijsbergen en Etten-Leur zal in de komende nachten vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten worden. De werkzaamheden in opdracht van de provincie Noord-Brabant gaan op woensdag om 19.00 uur van start en duren tot donderdag 6.00 uur. Ook in de nachten van donderdag op vrijdag en vrijdag op zaterdag zal tussen deze tijdstippen aan de weg worden gewerkt.

In de genoemde periodes is de N394 tussen de Watermanseweg en rotonde Bellendreef afgesloten voor doorgaand verkeer.

Wegverkeer kan omrijden via de A58, A16 en N263. Fietsers kunnen op aanwijzing van de verkeersregelaars passeren.

In de nachten van 1 op 2 december, 3 op 4 december en 4 op 5 december zal hetzelfde traject tussen 19.00 uur en 6.00 uur afgesloten zijn.