Christus Koning is de naam van de nieuwe gefuseerde parochie voor de gehele regio Zundert. De documenten werden maandagavond ondertekend.

Met de fusie verdwijnen de drie ‘oude’ parochies: de Heilige Trudoparochie in Zundert, de Heilige Bavoparochie in Rijsbergen en de parochie van de Heilige Drie-eenheid in Klein Zundert. De namen van de kerkgebouwen blijven gehandhaafd.

De nieuwe naam van Christus Koning is volgens pastoor Hans van Geel gekozen omdat zij zich verbindt ten volle aan haar leidsman, de vredevorst. Jezus Christus.

Eén parochie voor de gehele regio Zundert was al langer onderwerp van gesprek tussen vertegenwoordigers van de parochiebesturen van Sint Bavo, Heilige Drie-eenheid en Heilige Trudo omdat het makkelijker is.

De fusie is geheel in lijn zijn met het huidige beleid van het Bisdom van Breda. Alle andere parochies in andere regio’s zijn al gefuseerd.