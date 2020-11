De politie heeft zondag zeven verdachten aangehouden in een hennepknipperij aan de Gastelseweg in Roosendaal.

Het gaat om drie vrouwen van 24, 37 en 42 jaar oud. Zij komen allemaal uit Bergen op Zoom. De andere vier zijn mannen van 27, 33, 41 en 41 jaar oud uit respectievelijk Roosendaal, Hoeven, Mechelen en Antwerpen.

Agenten roken zondagochtend een sterke henneplucht bij het pand aan de Gastelseweg. Binnen bleek er een hennepknipperij in het pand te zijn. In totaal waren er zeven mensen aan het werk op dat moment.

De verdachten zijn later op de dag gehoord en in verzekering gesteld omdat het onderzoek nog niet was afgerond. Alle verdachten zitten op dit moment nog vast. De aanwezige agenten deden verder onderzoek in het pand. Er werden goederen in beslag genomen die te maken hebben met de knipperij en ook werd ruim 15 kilo hennep in beslag genomen en vernietigd.