Het was dit weekend weer druk in de Brabantse natuurgebieden. "Veel te druk zelfs", waarschuwt Visit Brabant. Daarbij klonk ook weer het advies aan Brabanders om een kijkje te nemen bij andere gebieden waar het nog wel rustig is.

Zaterdag aan het begin van de middag gold al code rood voor natuurgebieden verspreid door heel Brabant, bijvoorbeeld voor de Loonse en Drunense Duinen, het Mastbos, de Kampina, het Leenderbos en de Strabrechtse Heide.

Via Twitter riep Visit Brabant mensen op om eerst te controleren of de natuurgebieden niet te druk zijn. Als dat het geval is, wordt geadviseerd om naar een rustiger natuurgebied te gaan.

Genieten, bewegen en ontspannen is prima en erg belangrijk, juist nu, zegt Erik de Jonge, boswachter voor Brabants Landschap. "Maar ik adviseer om de drukke plekken te mijden. Mensen gaan wel erg massaal naar de meest bekende gebieden. En ik doe de dringende beroep aan mensen om zich aan de openstellingsregels te houden zoals op de paden blijven en niet na zonsondergang de bossen in gaan."

"Ja, het is al weken druk. Hetzelfde liedje dus", zegt boswachter Floris Hoefakkers, die dit weekend in en rond het Mastbos te vinden was. De afstandsregel werd "door de meesten wel" gerespecteerd, al zag hij toch ook groepen mensen lopen en mountainbikers die aan het eind van de rit samenkwamen om de prestaties te bespreken.

Landelijk woordvoerder Joke Bijl van Staatsbosbeheer raadt de druktemonitor van Visit Brabant aan. "Je ziet er de rode gebieden op, maar ook de gebieden waar het nog prima te doen is. We hebben inderdaad een aantal hotspots zoals we dat noemen, plekken waar iedereen naartoe gaat. Ons advies is om het dichter bij huis te zoeken, daar vind je ook mooie natuur."