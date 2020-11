Twee mannen die donderdagmiddag een man zouden hebben gestoken bij een ruzie over achtergelaten afval in Etten-leur, zijn later op de dag aangehouden in Rotterdam. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Agenten werden donderdagmiddag rond 12.30 uur aangesproken op de Hagemuntweg in Etten-Leur door twee mannen die zeiden dat ze bedreigd waren en dat een man op hen had ingestoken met een mes. Een van hen was daar lichtgewond bij geraakt. De man was met een medeverdachte weggereden in een auto.

De aangifte werd opgenomen. De verdachten zouden werken bij een garagebedrijf waar afval voor de deur lag. De twee slachtoffers hadden hen daarop aangesproken, maar de verdachten ontkenden dat het afval van hen was. Daarop ontstond een ruzie waarbij een van de verdachten een van de mannen stak met een mes.

Later die middag werd de auto met de verdachten gesignaleerd in Rotterdam. De bestuurder kreeg een stopteken en kwam tot stilstand. De twee inzittenden werden aangehouden en meegenomen naar een politiebureau in Breda. De verdachten zijn twee Rotterdammers van 20 en 25 jaar oud.