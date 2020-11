Op de A4 ter hoogte van Woensdrecht is dinsdagavond een 22-jarige Rotterdammer aangehouden die onder invloed leek te zijn.

Uit een blaastest bleek dat de 22-jarige Rotterdammer niet had gedronken. Een speekseltest wees uit dat hij wel onder invloed was van amfetamine en cocaïne. Ook werd in zijn auto een gebruikershoeveelheid hennep gevonden.

De man moest mee naar het politiebureau, waar bloed is afgenomen. Onderzoek van het bloed moet uitwijzen in welke mate de bestuurder onder invloed was en welke straf hij krijgt.