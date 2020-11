De planning voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Zundert is rond, waardoor de werkzaamheden deze maand officieel van start kunnen gaan.

Het glasvezelnetwerk wordt gerealiseerd door aannemer Spitters maar zal worden uitgevoerd door Teletronika, een lokale speler uit de omgeving van Zundert.

Bij de aanleg wordt onderscheid gemaakt tussen vier gebieden. De graafwerkzaamheden starten deze maand in dorpskern Rijsbergen en omgeving.

In april 2021 zal worden gestart in Klein Zundert en een gedeelte van de dorpskern Zundert , waarna in september 2021 in Wernhout en omgeving de werkzaamheden beginnen.

Vanaf september 2021 wordt ook Achtmaal en omgeving aangesloten op het netwerk.

Op de website staat de actuele planning.