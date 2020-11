De storing bij de Shell Moerdijk is opgelost. De oliefabriek startte afgelopen zaterdag met affakkelen, waardoor een gele gloed tot ver in de omgeving te zien was.

De brandweer ontving de afgelopen dagen meerdere meldingen, zelfs uit West-Brabant en Zuid-Holland Zuid. Shell Moerdijk is inmiddels bijna klaar met affakkelen.

Daarnaast kon er sprake zijn van roetvorming. Shell biedt excuses aan voor eventuele overlast: "Hoewel het fakkelen een veiligheidsprocedure is, vinden wij het erg vervelend onze buren te hebben lastig gevallen."