Een 25-jarige man uit Roosendaal is zaterdagavond slachtoffer geworden van openlijke geweldpleging. Drie verdachten uit Etten-Leur zijn aangehouden.

De Roosendaler reageerde op een opmerking die een man maakte over zijn vriendin. De politie meldt dat de man volgens eigen zeggen vroeg wat het probleem was.

De man die de opmerking gemaakt had reageerde daar agressief op en begon tegen de auto van het slachtoffer te trappen. Twee andere mannen kwamen er ook bij staan. Het slachtoffer is vervolgens door de drie mannen in elkaar geslagen. De daders zijn daarna weggereden.

Het slachtoffer is achter de drie mannen aangereden en heeft de politie gebeld. Ter hoogte van Etten-Leur is de auto aangehouden.

De verdachten, drie mannen van 17, 20 en 25 jaar oud uit Etten-Leur, zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zitten ze nog vast. De verdachten worden zondag gehoord door rechercheurs.

Het slachtoffer heeft verwondingen en kapotte kleding opgelopen als gevolg van de mishandeling.