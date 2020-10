Politieteam Weerijs, met als werkgebied Breda, Etten-Leur en Zundert, is vrijdagavond door stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) verkozen tot beste politieteam van Nederland 2019-2020.

De uitreiking vond niet zoals gebruikelijk tijdens een feestelijk gala plaats, maar via een livestream. WEP-directeur Bryan Rookhuijzen reikte de beker echter wél live uit aan de enorm verraste agenten in Etten-Leur. "Dit is zo'n waardering voor ons team", reageert teamchef Jacoline Bolle. "Dit is echt een teamprestatie, zeker ook in een tijd met onderbezetting."

Uit de elf genomineerde teams koos de jury team Weerijs als winnaar. "Het team heeft laten zien een uitstekende samenwerking met ketenpartners te onderhouden, ook in de grensregio met internationale partners", legt juryvoorzitter Ton Heerts uit. "Daarnaast toont dit team een zeer creatieve aanpak van het totale veiligheidsprobleem, met name in het afpakken van crimineel vermogen."

De Bredase burgemeester Paul Depla laat in een tweet weten dat hij, samen met de burgemeester van Zundert en de burgemeester van Etten-Leur, trots is op het team.