De politie heeft vrijdagmiddag een 58-jarige scooterrijder uit Bergen op Zoom gecontroleerd op de Rembrandtgalerij in Roosendaal, waarna bleek dat hij nog drie boetes open had staan. Om te voorkomen dat de scooter werd meegenomen, probeerde de man een agent met een koekenpan te slaan. De man is aangehouden, zo meldt de politie zaterdag.

De agenten controleerden rond 14.30 uur de scooter van de Bergenaar. Tijdens die controle bleek dat er drie boetes openstonden van in totaal 800 euro.

De scooter zou buiten gebruik worden gesteld wanneer het bedrag niet betaald kon worden. Nadat agenten meerdere malen duidelijk hadden gemaakt dat de scooter écht mee moest, ging de man akkoord. Hij wilde wel nog zijn eigendommen uit de buddyseat halen, waarna hij een koekenpan pakte. Hiermee probeerde hij een agent te slaan.

Hij is vervolgens aangehouden en overgebracht naar het bureau. De man krijgt een proces-verbaal voor het verstoren van de openbare orde.