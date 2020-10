Een bewoner van een woning in Huijbergen heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag in de badkamer opgesloten vanwege een inbraak. De inbreker is aangehouden.

De politie ontving rond 3.15 uur een melding over de woninginbraak. Agenten hoorden onderweg van de meldkamer dat de verdachte zich toegang tot de woning had verschaft, waarna de bewoner zich had opgesloten in de badkamer.

Eenmaal ter plaatse zagen agenten de verdachte door de woning lopen. Toch wilde hij zich niet overgeven. Ondertussen zat de melder nog steeds angstig opgesloten in de badkamer.

Agenten hebben een raam gebroken om de verdachte uit de woning te kunnen halen. De inbreker kon vervolgens worden aangehouden.