Inwoners van Moerdijk kunnen hun blikafval vanaf 1 januari 2021 bij het plastic afval aanbieden in plaats van bij het restafval.

"Als we blik niet meer bij het restafval hoeven te stoppen, kunnen we het beter recyclen. Daarnaast hebben we dan minder restafval", legt wethouder Jack van Dorst uit. "Blik is net als bijvoorbeeld glas een grondstof die steeds opnieuw gebruikt kan worden".

Alle plastic verpakkingen, blik en drankenkartons kunnen dus voortaan bij elkaar. Het gaat dan om onder meer plastic flessen, verpakkingen van kaas, vlees en vis en plastic tasjes.