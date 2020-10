Een automobiliste is donderdagavond met een auto tegen een boom gereden nadat ze uit de bocht vloog in de richting van de Gastelseweg in Roosendaal. Daarbij raakte ze gewond.

De automobiliste zag vermoedelijk de bocht over het hoofd en reed rechtdoor tegen een boom. Ook reed ze een verkeersbord uit de grond. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De boom bezweek door de klap en viel om op het fietspad. Uit voorzorg kwam de brandweer ter plaatse, die de boom heeft kort gezaagd.

De exacte toedracht van het ongeval is niet bekend. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.