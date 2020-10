Er komt voorlopig geen actieve en zichtbare handhaving op of rond de Grote Markt in Bergen op Zoom om gebruikers van scooters, brommers of (elektrische) fietsen die zich niet aan de regels houden te beboeten. Dat laat wethouder Jeroen de Lange weten op vragen van Dominique Hopmans (VVD).

Hopmans wilde van het college weten of er actief gehandhaafd zou worden op de Grote Markt vanwege de overlast door onder meer brommers. "De Grote Markt is een pronkstuk, geen racebaan of shortcut", stelde Hopmans in zijn vragen aan het college. Wethouder De Lange laat nu echter weten dat de prioriteit ligt op het controleren van de naleving van de coronamaatregelen.

Daarnaast wilde Hopmans weten hoe het staat met het mogelijk installeren van een camerasysteem om deze wegmisbruikers te traceren en op de bon te slingeren. De wethouder laat daarop weten dat er een concept verkeersbesluit is opgesteld en dat is al positief beoordeeld door de politie. "Door de huidige uitgavenstop ligt dit project echter stil."