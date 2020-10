Stichting Heerl'k komt met een alternatief voor de jaarlijkse Halloweentocht in Heerle die normaal gesproken honderden bezoekers naar het dorp trekt. Halloween wordt ieder jaar groots gevierd in Heerle, maar dat kan dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.

"Wij als vrijwilligers van stichting Heerl'k vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en we mensen niet moeten oproepen om zich op straat te begeven, zeker niet in groepen of in georganiseerde evenementen of activiteiten, terwijl er op dit moment dagelijks tienduizend mensen positief getest worden op corona", stelt de stichting.

Er is nog even nagedacht over een alternatief, maar ook dat kan niet doorgaan. "We willen dolgraag zaken organiseren en mogelijk maken, maar dan moet dat wel kunnen en moet dit ook ethisch verantwoord zijn. Het organiseren van activiteiten en evenementen voelt voor ons op dit moment niet goed."

Voor kinderen uit Heerle is er wel een alternatief bedacht. Zij kunnen thuis een pompoen uithollen, versieren en van een lichtje voorzien. Deze pompoenen worden, na aanmelden, zaterdag gratis bij ze thuisgebracht door de stichting.