Ondanks het grote aantal coronapatiënten in de kliniek van het Bravis ziekenhuis kunnen deze week de helft van alle operaties gewoon doorgaan. Een positief gegeven aangezien vorige week alle niet-urgente operaties uitgesteld werden.

De stijging van het ziekteverzuim onder de medewerkers bij Bravis is afgezwakt. Door de stabiliteit van het ziekteverzuim en het beëindigen van de herfstvakantie kunnen deze week 50 procent van de operaties doorgaan.

Een week eerder werden alle niet-oncologische en niet-acute ingrepen geannuleerd vanwege de vele coronagevallen en het hoge ziekteverzuim.

Deze week gaan naast de acute en oncologische ingrepen ook de helft van de semispoedoperaties door. De medisch specialist zal bepalen welke van deze semispoedoperaties de meeste haast heeft.

De afspraken in de polikliniek gaan momenteel zoveel als mogelijk door. De afspraken vinden vooral telefonisch of via beeldbellen plaats. Als de arts zijn patiënten per se wil zien is dat mogelijk.