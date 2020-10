De politie heeft zondagmiddag een drugshandelaar betrapt op de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom. Het gaat om een 22-jarige man uit Bergen op Zoom.

De politie controleerde de auto waarin de Bergenaar reed en agenten roken meteen een hennepgeur uit de auto komen.

Tijdens het daaropvolgende onderzoek troffen agenten een zak met daarin ruim 30 gram hennep aan. "Die is in beslag genomen, evenals een geldbedrag van enkele honderden euro's", aldus de politie.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, waar hij is gehoord. De man kreeg een boete van 400 euro. Hierna werd hij in vrijheid gesteld.