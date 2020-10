Op de A4 bij Ossendrecht zijn zaterdagmiddag twee mannen gearresteerd. De politie trof in hun auto een verborgen ruimte met mogelijk drugs aan. Vrijdagochtend werd ook al een verborgen ruimte aangetroffen, waarin 16 kilogram cocaïne werd aangetroffen.

Een motoragent controleerde zaterdag op de A4 rond 17.15 uur een auto met Frans kenteken die te hard reed. De agent vermoedde dat er een verborgen ruimte in de auto zat. Daarom is deze in beslag genomen en door een bergingsbedrijf naar het politiebureau gebracht.

In de auto is een verborgen ruimte met enkele zakken poeder aangetroffen. De politie vermoedt dat het om verschillende soorten drugs gaat. De 20-jarige en 22-jarige man uit Lille zijn gearresteerd en naar een politiecellencomplex gebracht. Zij zitten nog vast en worden zondag gehoord.

In de nacht van donderdag op vrijdag ontdekte de politie ook al een verborgen ruimte in een auto. Daarin werd 16 kilo cocaïne aangetroffen.