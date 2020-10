Boeken met een duidelijke verwijzing naar Zwarte Piet verdwijnen gefaseerd uit de collectie van de bibliotheek van de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur.

"We zijn hiermee reeds in het najaar van 2019 mee gestart", meldt Willeke Rosdorff, hoofd educatie.

De Nieuwe Nobelaer Bibliotheek laat een mening over Zwarte Piet in het midden. "Het beleid is dat de bibliotheek een plek is waar je informatie kan vinden, waar je jezelf kan ontwikkelen, waar je kennismaakt met cultuur en andere mensen kan ontmoeten en waar je het debat mag voeren. Het is niet aan de bibliotheek om hierin een standpunt in te nemen", laat Rosdorff weten.