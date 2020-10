Op de Bredaseweg in Rijsbergen heeft vrijdagochtend een zwaar ongeval plaatsgevonden waarbij een persoon is overleden. Bij het incident zijn meerdere auto's en een vrachtwagen betrokken.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur. Over verdere slachtoffers is nog niets bekend.

Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Hulpdiensten zijn met grote spoed ter plaatse gekomen en de weg is afgesloten voor verkeer.