Vanwege de coronamaatregelen vinden er dit jaar geen sinterklaasintochten plaats in de gemeente Woensdrecht.

De intochten vallen onder evenementen, die volgens de noodverordening niet mogen doorgaan. "Dit wil niet zeggen dat de kinderen in onze gemeente worden vergeten. Sinterklaas is nog in overleg met de comités hoe hij met zijn pieten wel iets leuks kan organiseren", zegt de gemeente Woensdrecht.

Er wordt gewerkt aan alternatieve activiteiten rondom de komst van Sinterklaas, maar deze zijn in ieder geval niet in groepsverband.

De landelijke intocht van Sinterklaas op zaterdag 14 november gaat wel door, maar zonder publiek.