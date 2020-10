De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt naar de tennishal aan de Couperuslaan in Etten-Leur omdat er als gevolg van de harde regen en wind schade aan het dak was ontstaan.

Delen van de dakbedekking van de tennishal lieten los tijdens de storm. Brandweerlieden hebben enkele stukken dakbedekking verwijderd.

Het pand wordt niet meer gebruikt en zal op 15 november gesloopt worden.