Jumbo-supermarkt Gert Driesen mag nog geen nieuwe winkel bouwen op de huidige locatie aan de Kadedijk in Fijnaart. Dat heeft het gemeentebestuur besloten.

"Het plan is op de huidige locatie parkeerplaatsen aan te leggen en daarnaast een nieuw pand te bouwen. We willen eerst kijken naar andere mogelijkheden", vertelt wethouder Danny Dingemans.

De plannen van Jumbo houden ook in dat een stuk agrarische grond moet worden herbestemd tot retail. De gemeente is hierin terughoudend. Daarnaast is net gestart met plannen om de dorpskern van Fijnaart vitaal en levendig te maken.

"We willen ook onderzoeken of de supermarkt wellicht naar het centrum kan worden verplaatst. Natuurlijk bepalen wij dat niet voor de ondernemer, maar we willen wel heel graag met Jumbo in gesprek. De supermarkt is voor Fijnaart een hele belangrijke voorziening", laat Dingemans weten. "Het zou in het centrum een drager kunnen zijn voor de rest van de winkels. Laten we deze mogelijkheid daarom eerst onderzoeken, voordat er een nieuwe supermarkt staat."

Jumbo laat weten nog niet te kunnen reageren op de beslissing van de gemeente.