Een 49-jarige man uit Bergen op Zoom is dinsdagochtend aangehouden op de Melanendreef op verdenking van heling of diefstal van een elektrische fiets, zo meldt de politie.

Wijkagenten zagen tijdens een surveillancedienst een bekende veelpleger op een elektrische fiets voorbijrijden. De agenten zagen dat het fietsslot was doorgeknipt en lieten de man daarom stoppen voor een controle.

"De Bergenaar had geen redelijke verklaring hoe hij de fiets in zijn bezit had gekregen. Daarop is hij aangehouden", aldus de politie.

In het onderzoek naar de herkomst van de fiets zijn de agenten naar de rijwielhandelaar gegaan waar de fiets zou zijn aangeschaft. Toevallig troffen ze daar de eigenaar van deze gestolen fiets aan, die daar een andere fiets aan het uitzoeken was. De fiets is weer terug bij de rechtmatige eigenaar.