De Sint Norbertusparochie zet vanaf komend weekend de deuren weer open voor vieringen in de kerken van Roosendaal. Dat gebeurt na goed overleg met de bisschop van Breda. De Maria Hemelvaartkerk in Nispen blijft de komende twee weken nog wel gesloten.

Er mogen maximaal dertig personen deelnemen aan de weekendviering, exclusief de mensen die daarin een functie vervullen. Kinderen, ook jonger dan dertien jaar, tellen mee in dit aantal. De kerk hoopt ook binnenkort een van de weekendvieringen via livestream uit te kunnen zenden.

"Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden bij het secretariaat gevestigd bij de kerk waar men wil deelnemen. Voor de Onze Lieve Vrouwekerk is dat via 0165- 53 46 45 en voor de St. Josephkerk via 0165-53 46 67", meldt de parochie.

Een bijkomende maatregel betreft het advies om een mondkapje te dragen wanneer je de kerk betreedt of verlaat. Eenmaal op je zitplaats hoef je je mondkapje niet op te houden. Verder blijven de andere maatregelen van kracht zoals het desinfecteren van je handen en het houden van 1,5 meter afstand.

Tot slot vermeld de parochie dat de doordeweekse vieringen op dinsdag- en donderdag om 9.00 uur in Mariagaard gehandhaafd blijven. "Gezien de grootte van de kapel kunnen daar maximaal 22 mensen aan deelnemen."