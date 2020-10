Alle geplande operaties in het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal worden uitgesteld. Dat maakte het ziekenhuis afgelopen weekend bekend.

Alleen de acute en oncologische ingrepen worden nog uitgevoerd. De afspraken in de polikliniek en verloskunde gaan ook door. In de loop van de week wordt gekeken of verdere maatregelen nodig zijn of dat er andere mogelijkheden zijn voor de continuïteit van de zorg.

De reden voor het Bravis ziekenhuis om de geplande zorg uit te stellen is dat het aantal coronapatiënten in de kliniek groot is en ook het aanbod van coronapatiënten op de spoedeisende hulp toeneemt.

"Deze cijfers in combinatie met een hoog ziekteverzuim onder de medewerkers dwingt ons in te grijpen in de reguliere zorg", zegt het ziekenhuis. Op dit moment zitten zo'n 240 medewerkers ziek thuis of in quarantaine. "In combinatie met de herfstvakantie heeft dat mede invloed gehad op het afschalen van de reguliere zorg."

"Het vraagt grote inzet van onze medewerkers om de acute zorg, oncologie, de zorg voor coronapatiënten en de poliklinische zorg in stand te houden. Maar we zien een grote bereidheid onder de medewerkers om extra te komen werken in de herfstvakantie. De saamhorigheid is groot", aldus bestuursvoorzitter Bianka Mennema.

Vrijdag lagen er 35 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie vijf op de intensive care. Vier patiënten werden die dag overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, evenveel als de dag daarvoor.