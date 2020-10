De politie heeft zaterdagavond een 40-jarige man uit Zundert en een 37-jarige man uit Etten-Leur aangehouden bij twee verschillende incidenten. Bij een van de incidenten is een ruit van een politievoertuig stukgeslagen.

De politie ontving rond 22.00 melding over overlast in Zundert. Ter plaatse zijn agenten in gesprek gegaan met de verdachte. Volgens de politie gedroeg de man zich agressief en opstandig tijdens het gesprek. Ook kwam hij steeds dichter bij de agenten, ondanks dat werd aangegeven dat de man afstand moest houden.

Agenten probeerden de man aan te houden nadat hij bedreigingen uitte, maar deze weigerde mee te werken. Bij de aanhouding heeft de man een ruit van een politievoertuig stukgeslagen. Na zijn aanhouding is de man overgebracht naar het cellencomplex. De agenten hebben aangifte tegen hem gedaan.

Rond 23.45 uur ontving de politie melding over een vechtpartij in Etten-Leur. Ter plaatse troffen agenten een Etten-Leurder met bebloede neus aan. Volgens de politie reageerde de man zeer agressief toen agenten vroegen wat er aan de hand was.

Vervolgens werd door de verdachte gescholden en werden bedreigingen geuit. De politie heeft de man aangehouden en ingesloten in het cellencomplex.