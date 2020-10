De herder van Van Driel Landschapsbeheer loopt deze week met zijn Kempische heideschapen op Landgoed Visdonk in Roosendaal zodat allerlei soorten grassen en kleine boompjes verdwijnen. Op deze manier blijft de heide intact.

"Met onze kudde van zo'n honderd schapen gaan we richting Landgoed Visdonk", vertelt Bas van Heyningen van Van Driel Landschapsbeheer. "Mensen denken vaak dat schapen dol zijn op de heide, maar het gaat ze vooral om wat er tussen groeit. Er is op Visdonk ook veel jonge heide, dat moeten we goed in de gaten houden. Hiervoor geldt: snoeien doet bloeien".

Heide heeft altijd een vorm van beheer nodig. Dat gebeurde eeuwen geleden al met begrazing door schapen. Naast dat bezoekers de prachtige paarse heide in augustus en september ervaren, profiteren ook veel plant- en diersoorten ervan.

Elke schaapherder heeft zijn eigen hond, vaak een bordercollie. "Zelf ben ik nu aan het experimenteren met kelpies, daar werken ze in Australië veel mee", aldus Van Heyningen. "Wat één hond doet, daar zouden we anders acht mensen voor nodig hebben."