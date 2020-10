Er wordt in december geen Santarun gelopen in Bergen op Zoom, zo heeft de organisatie van de Rotary Bourgondische Santarun besloten.

"Het was geen makkelijke beslissing", aldus Joris Völker, voorzitter van de Bourgondische Santarun. "Maar gezien alle ontwikkelingen rondom COVID-19 en de gemeente die nog geen vergunningen kan afgeven, denk ik dat we nu met elkaar de juiste beslissing nemen."

De Santarun wordt elk jaar georganiseerd door Rotaryclub De Brabantse Wal en Rotary Noord en ondersteund door Staboz en het Bergs Winterparadijs. In de afgelopen jaren is er al meer dan 50.000 euro bij elkaar gelopen voor lokale goede doelen.

Völker betreurt het het besluit. "We hadden graag weer willen samenwerken met verschillende kermisfamilies uit Bergen op Zoom en de lokale horeca. Juist deze twee groepen worden extreem hard getroffen door de maatregelen."

De Rotary Bourgondische Santarun kwam zeven jaar geleden naar Bergen op Zoom en werd geopend door onder anderen Arnold van der Leyden, Rico Verhoeven, Michael Boogerd en Huub Hangop. DJ Alex verzorgde de afgelopen jaren de muziek.

"We gaan ervan uit dat we komend jaar de samenwerkingen van de afgelopen jaren weer kunnen oppakken en de krachten weer kunnen bundelen om er weer een feest van te maken voor de stad, de mkb'ers en de deelnemers. Het is nu even niet anders."