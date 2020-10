Op elf plekken in Hoogerheide, Ossendrecht en Putte is het vanaf donderdag verboden om lachgas te gebruiken. Gebruikers op deze plekken kunnen een boete van 140 euro krijgen.

In Hoogerheide geldt de maatregel op de parkeerterreinen aan de Philomenahof, Sportlaan 4, Antwerpsestraatweg 100 en Huijbergseweg 21 en op de carpoolplaats aan de Antwerpsestraatweg.

In Ossendrecht is één locatie aangewezen: het veld aan de Kerkstraat en Eikelhof.

En in Putte geldt het verbod op vijf plaatsen: het parkeerterrein van voetbalvereniging Grenswachters, de voetbalkooi aan de Postbaan, de eendenvijver aan de Beukendreef, de parkeerplaats achter de Kruidvat en de Gloriëtte in het bos aan de Canadalaan.

Gebruik van lachgas op evenementen al verboden

Het gebruik van lachgas op evenementen was al langer verboden in Woensdrecht. Landelijk is er nog geen verbod op het gebruik ervan.

De gemeente wil hiermee niet alleen het overlast beperken, maar de jongeren ook wijzen op de gevaren van lachgas. De jongerenwerker en mensen van Novadic-Kentron gaan daarom de komende tijd extra vaak op pad om in gesprek te gaan met jongeren.