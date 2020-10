Het Streekmuseum Etten+Leur heropent binnenkort op aangepaste wijze de deuren. Het Kickstart Cultuurfonds heeft het museum in het Paulushofje in Etten-Leur een subsidie gegeven, zodat bezoekers op digitale wijze kunnen worden geïnformeerd terwijl ze in het museum rondlopen.

De ruimtes in het museum zijn thematisch ingericht. Een gids leidt de bezoekers normaal rond, maar door het gebrek aan ruimte en vrijwilligers in de coronacrisis is dit niet meer mogelijk.

Het Streekmuseum schaft daarom momenteel audiovisuele hulpmiddelen aan die bezoekers van informatie kunnen voorzien. Het is nog niet precies bekend wanneer het museum heropent.

Het Kickstart Cultuurfonds, een initiatief van onder meer de BankGiro Loterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds, is tijdelijk in het leven geroepen om kunst- en cultuurcentra te ondersteunen tijdens de coronacrisis.