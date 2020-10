De gemeente Bergen op Zoom laat maandag en dinsdag een kleinschalig bodemonderzoek uitvoeren op de begraafplaatsen en het terrein van het crematorium aan de Mastendreef. Tijdens het onderzoek wordt gezocht naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Volgens de gemeente is er geen acute noodzaak voor het onderzoek. Eerder werd op basis van archiefonderzoek, literatuur en luchtfoto's de Conventionele Explosieven Bodembelastingkaart opgesteld. Het betreft een kaart met mogelijke verdenkingen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Die kaart vormt de aanleiding voor dit vervolgonderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Armaex. "Dit bedrijf maakt gebruik van een zogenaamde mobiele grondradar die metalen voorwerpen kan ontdekken in de bodem", aldus de gemeente. "Daarna wordt er gekeken of, en zo ja, welke vervolgacties nodig zijn. Er wordt tijdens het onderzoek niet in de bodem gegraven, maar enkel gescand."

De begraafplaatsen en het terrein van het crematorium zijn gedurende het onderzoek gewoon toegankelijk. Door de grootte van het mobiele scanapparaat kan het wel voorkomen dat bezoekers soms even moet wachten. Tijdens uitvaarten worden de scanwerkzaamheden stilgelegd of op een ander gedeelte van de begraafplaats uitgevoerd.