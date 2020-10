In alle Arriva-bussen in Noord-Brabant worden kuchschermen bij chauffeurs geplaatst. Door de kuchschermen kunnen reizigers voortaan weer voorin instappen.

Door de aanwezigheid van kuchschermen en het openen van de voordeur is er weer persoonlijk contact tussen de chauffeur en de reiziger. Daarnaast bevordert het openen van de voordeur de natuurlijke ventilatie in de bus. Reizigers kunnen weer een kaartje kopen bij de chauffeur. Ook kan de chauffeur reizigers zonder mondkapje erop wijzen dat dit verplicht is in het openbaar vervoer.



Medio september is Arriva gestart met de inbouw van kuchschermen in alle bussen. De voorste rij stoelen achter de chauffeur blijft niet beschikbaar voor reizigers. Op die manier blijft de afstand tussen chauffeur en passagiers gewaarborgd.

Alle ov-bedrijven besloten aan het begin van de coronacrisis om reizigers alleen via de achteringangen te laten in- en uitstappen. Door het afsluiten van de voordeur en de eerste rij stoelen konden buschauffeurs op die manier voldoende afstand houden van reizigers en hun werk verantwoord uitvoeren.

OV-NL gaf onderzoeksinstituut TNO enkele maanden geleden opdracht om onderzoek te doen naar het effect van kuchschermen. TNO concludeerde in haar onderzoek dat het aanbrengen van een kuchscherm de verspreiding van grote druppels via hoesten en niezen minimaliseert. Ook maakt het scherm het mogelijk om de voordeur van bussen verantwoord te openen. Voor de chauffeur neemt daarnaast ook het risico op blootstelling via kleine zwevende druppelkernen (aerosolen) aantoonbaar af.