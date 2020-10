Meerdere bewoners en medewerkers van woonzorgcomplex St. Elisabeth in Roosendaal zijn besmet met het coronavirus. Om verdere verspreiding te voorkomen is uit voorzorg heel het St. Elisabeth tot 20 oktober in quarantaine. Bewoners kunnen wel beperkt bezoek ontvangen.

Een bewoner van St. Elisabeth wonend op De Laantjes bleek begin deze week besmet te zijn met COVID-19. Naar aanleiding van deze besmetting ging de groepswoning in quarantaine. Bij een bewoner en een medewerker werd woensdag ook corona vastgesteld. Daarom gingen ook de andere groepswoningen in quarantaine.

Vrijdag werd duidelijk dat nog meer bewoners op de groepswoningen en meerdere medewerkers besmet zijn met het virus. Daarom werd besloten dat heel het St. Elisabeth tot 20 oktober in quarantaine gaat.