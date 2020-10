De politie heeft vrijdagmiddag een 27-jarige man uit Bergen om Zoom aangehouden op de Putseweg in Hoogerheide. De man had een flinke hoeveelheid cocaïne bij zich en probeerde te vluchten, zo meldt de politie zaterdag.

Agenten zagen rond 15.00 uur een man in een auto op de parkeerplaats aan de Raadhuisstraat. Toen de man het politievoertuig aan zag komen, reed hij weg. De agenten vonden dit verdacht en besloten de auto te volgen. Ze vermoedden dat de man drugs verkocht vanaf de parkeerplaats.

De automobilist besloot zijn snelheid te verhogen en gooide onderweg wat uit de auto. De agenten gaven de man een stopteken op de Putseweg voor een controle. De agenten troffen echter niets verdachts aan in de auto. Daarom mocht de man zijn weg vervolgen.

Agenten gingen terug naar de parkeerplaats. Daar vonden zij op de plek waar de auto had gestaan, in de bosjes een plastic zak met enkele tientallen zakjes, vermoedelijk gevuld met cocaïne. De drugs zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Toen de agenten weg wilden gaan, zagen zij de verdachte aan komen lopen. Nu zette de man het op lopen toen hij de agenten zag. Agenten hebben de man aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.