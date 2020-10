De man die wordt verdacht van het ombrengen van zijn twee kinderen, zijn vrouw en zijn moeder in Etten-Leur gaat naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzoek gedaan naar zijn geestesgesteldheid.

De politie vond op 28 maart vier lichamen in de woning aan de Dasseburcht. De twee vrouwen en twee kinderen bleken te zijn gewurgd.

Van de verdachte Onur K. ontbrak op dat moment elk spoor. Na een oproep in de media om naar de verdachte uit te kijken, kon hij dankzij getuigen op 31 maart worden aangehouden in zijn woonplaats. De vier slachtoffers zijn begraven in Turkije.