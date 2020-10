De GGD West-Brabant heeft het bron- en contactonderzoek afgeschaald. Reden is het toenemende aantal besmette personen met het coronavirus. Een woordvoerder laat aan nieuwspartner De Bode weten dat het bron- en contactonderzoek niet is gestopt, maar "tijdelijk is aangepast."

"Wie positief getest wordt, krijgt het dringende advies nauwe contacten zelf in te lichten. Risicogestuurd bron- en contactonderzoek is maatwerk, waarin op basis van risico's geprioriteerd wordt. Dit houdt in een deel van de gevallen dus een uitgebreide aanpak in", legt een woordvoerder van de GGD West-Brabant uit.

Elke coronacliënt krijgt nog steeds een telefoontje van de GGD. "Hierin wordt gevraagd naar de mogelijke bron van de besmetting en de contacten die risico lopen op infectie. Daarnaast krijgt de besmette persoon advies over hoe zelf te handelen en hoe de eigen contacten te informeren." De GGD probeert wel de nauwe contacten van mensen te bellen die zelf niet kunnen mailen of bijvoorbeeld verstandelijk beperkt zijn.

Ondertussen is het bij de GGD West-Brabant druk. Dagelijks testen medewerkers duizend tot twaalfhonderd mensen. Het verschilt dagelijks wanneer iemand de uitslag krijgt van een test. "Het streven is dat iemand binnen 24 uur een afspraak kan maken in een teststraat en binnen 48 uur de uitslag ontvangt", benadrukt de woordvoerder van de GGD West-Brabant.