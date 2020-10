Het aantal besmette bewoners in verpleeghuizen in de regio valt vooralsnog mee. Dat blijkt uit een rondgang langs een aantal grote oudereninstellingen in West-Brabant. Maar het aantal zorgmedewerkers dat positief test, neemt wel toe.

Voor zover bekend zijn er maar twee zorgcentra voor ouderen waar het op dit moment goed mis is. Dat zijn Vuchterhage in Breda-Noord waar vorige week twintig besmettingen werden geconstateerd en het Geriatrisch Revalidatie Zorgcentrum van oudereninstelling TanteLouise in Bergen Zoom waar onlangs zestien keer positief werd getest.

In de meeste andere tehuizen is de situatie een stuk beter. Zo zegt oudereninstelling Thebe dat 23 verpleeghuizen in Breda en omgeving beheert, dat momenteel niet één bewoner in al die tehuizen besmet is. Andere oudereninstellingen in West-Brabant zijn ook positief. Zo meldt bijvoorbeeld Groenhuyzen dat twintig verpleeghuizen in de regio Roosendaal heeft, maar één besmetting onder haar bewoners.

Wel neemt het aantal besmettingen onder het zorgpersoneel toe. Thebe laat weten dat de afgelopen tijd twaalf medewerkers positief zijn getest. Toch hebben die het virus niet doorgegeven aan de bewoners. "Bij al die medewerkers waren we er gelukkig op tijd bij. Ook al omdat we zelf over een teststraat beschikken waar we snel over de uitslag kunnen beschikken. Als een vermoeden dan juist blijkt, blijven die medewerkers thuis", zegt Thebe-woordvoerder Kaat van der Weide.

De bevindingen in de West-Brabantse verpleeghuizen komen niet overeen met het landelijke beeld. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal besmettingen ook in de tehuizen al enkele weken gestaag oploopt. Maar dat zijn vooral de ouderencentra in de grote steden in de Randstad waar het aantal besmettingen ook buitenshuis fors is toegenomen.

Ook in de instellingen voor gehandicaptenzorg in West-Brabant lijkt het vooralsnog mee te vallen met het aantal besmettingen. In de Brabantse woonzorgcentra van Amarant is volgens een woordvoerder het aantal positief geteste bewoners nu nog op de vingers van één hand te tellen. Maar net als in de ouderenzorg zien ze bij Amarant wel het aantal besmettingen onder het personeel licht toenemen.